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الوطن

وزير الاتصالات: الموبايل المصري "شرف لنا" وسينافس في الأسواق الخارجية

منذ 13 دقيقة
كتب: حسن عثمان
وزير الاتصالات: الموبايل المصري "شرف لنا" وسينافس في الأسواق الخارجية

ياسر القاضى

أكد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن فكرة تصنيع هاتف محمول مصري، جاءت من مبادرة الرئيس السيسي التي أطلقها قبل عامين.

وقال القاضي خلال احتفالية إطلاق أول هاتف مصرى محلى الصنع: "إنه شرف لنا أن يكون هذا الموبايل صنع في مصر"، مشيرا إلى أنه تم اختيار محافظة أسيوط ليكون المصنع بها.

وأشار إلى أن المصنع يعمل به أكثر من 500 شاب مصري معظمهم حصلو على دورات تدريبية وعملية في الصين.

ولفت إلى أن الهاتف موجودة في عدد من الأسواق الخارجية الإفريقية مثل زمبابوى وكينيا، بالإضافة إلى دولة الكويت العربية.

وتوقع القاضي، أن ينافس الموبايل المصري في الأسواق الخارجية، ما يكون له أثر جيد على العملة الصعبة في البلاد.

وأكد الوزير، أنه تم عرض استراتيجية 2025 على الرئيس السيسي، وأهم محاورها التصنيع الإلكتروني، مشيرًا إلى فتح الأبواب أمام الشركات العالمية للتصنيع في مصر، وأن مصر لن تكون مصدرة فقط للإلكترونيات وانما ستصبح أيضا مصدرة للعقول الماهرة، في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

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