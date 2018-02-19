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الوطن

سكرتير عام أسيوط يتفقد تكريك المجرى النهري أمام مرسى "الحوطا الغربية"

منذ 37 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
سكرتير عام أسيوط يتفقد تكريك المجرى النهري أمام مرسى "الحوطا الغربية"

سكرتير عام أسيوط يتفقد أعمال تكريك المجرى النهري أمام مرسى الحوطا الغربية بديروط

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط اليوم، أعمال تكريك وتطهير المجرى النهري، أمام مرسى قرية "الحوطا" الغربية، التابعة لمركز ديروط، يرافقه العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، وبهاء الدين عثمان مدير مشروع العبارات بالمحافظة، والعديد من القيادات التنفيذية.

وأكد السكرتير العام أنه جاري أعمال تكريك وتطهير مجرى نهر النيل أمام المرسى النهري، بناءًا على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، نظرًا لوجود ترسيبات رملية تعوق حركة مرور المعديات إلى الضفة الأخرى بقرية الحوطا الشرقية، مما يتسبب في معاناة الكثير من المواطنين.

وقال السكرتير العام إنه تم التنبيه على جميع الجهات المختصة بسرعة إنهاء أعمال التكريك، والتي يشارك فيها حفارين وصندليين خلال 4 أيام على الأكثر لتعميق المجرى المائي لمسار المعدية من 50 سم إلى 150 سم، لتسهيل سير المعدية حيث أن الغاطس يتطلب 120 سم.

وشدد السكرتير العام على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات والاحتياطات لضمان توفير أعلى درجات السلامة والأمان حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين أثناء عبورهم بالمعدية، مع عدم السماح لأي سيارة بالتواجد داخل المرسى في حال عدم تواجد المعدية حتى لا تقع حوادث.

وأوضح العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط، أن منسوب المياه بنهر النيل منخفض فضلا عن الترسبات الرملية، مما أدى إلى توقف المعدية التي تربط ضفتي النيل بين قريتي الحوطا الغربية والحوطا الشرقية، وتم الاستعانة بعبارات نهرية بدلا منها لنقل المواطنين بين الضفتين، لافتًا إلى بدء أعمال تكريك المجرى النهري لمسار المعدية بناء على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، حتى تستطيع المعدية العودة إلى عملها.

من جانبه.. أكد بهاء الدين عثمان مدير مشروع العبارات النهرية بالمحافظة أنه جاري التعاقد لتصنيع عبارة جديدة لقرية الحوطا الغربية، ضمن خطة المحافظة لاستكمال منظومة تطوير النقل النهري بتكلفة تصل إلى 9 مليون جنيه، حيث تم إدراجها ضمن خطة العامين الماليين 2017/2018 و2018/2019م فضلا عن تطوير عدد من المراسي النهرية، حيث يجري استكمال تطوير مرسى العبارات النهرية بمدينة أسيوط بتكلفة 1.5 مليون جنيه، والذي تم البدء في تطويره العام الماضي بتكلفة 2 مليون جنيه، كما يجري تطوير مرسى أبوتيج بتكلفة تصل إلى 500 ألف جنيه.

 

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