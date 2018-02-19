نشرة التوك شو| موسى مصطفى يتوقع حصد 50% من الأصوات.. وماجدة "غاضبة"

شهدت برامج "التوك شو"، أمس، عددا من المداخلات المهمة وترصدها "الوطن" فيما يلي:

- أجرى المرشح الرئاسي المحتمل موسى مصطفى موسى مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، على قناة "الحدث اليوم":

موسى مصطفى: أتوقع حصولي على 50% من أصوات الناخبين أمام السيسي

موسى مصطفى: مستعد لمناظرة السيسي في أي وقت.. "أنا مش بخاف"

موسى مصطفى: منافسة السيسي في الانتخابات "صعبة جدا"

وأجرت الفنانة ماجدة الصباحي مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم"، استنكرت فيه عدم دعوتها لحضور تكريم المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد.

ماجدة: اقترضت لإنتاج فيلم "جميلة".. ولم أتلقَ دعوة لحضور حفل تكريمها

ابنة ماجدة: "جميلة بوحيرد متكرمتش في الجزائر إلا بعد فيلم ماما"

أجرى الدكتور محمد يحيى، مدير مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، أمس، مداخلة هاتفية في برنامج "العاصمة" على فضائية "العاصمة"، كشف خلالها تفاصيل لقائه بوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.

"طبيب الجينز" يشكر وزير الصحة بعد إعادته لمنصبه: "صفينا الخلافات"

"طبيب الجينز" عن لقاء وزير الصحة: "امتص غضبي.. كأني قاعد مع أبويا"

وإلى أبرز الأخبار:

أديب ساخرا من إجراء خريج تجارة عمليات جراحية: "لف رجل الست لفة هدية"

بطلة واقعة "تحرش الصعيد": "المحامي بتاعي باعني بـ30 ألف جنيه"

وائل الإبراشي يعرض فيديو لضحية التحرش بالصعيد: "اعملوا زيها"