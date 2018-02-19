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الوطن

"أوقاف جنوب سيناء" تتسلم 700 بطانية من الوزارة

منذ 19 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"أوقاف جنوب سيناء" تتسلم 700 بطانية من الوزارة

الشيخ اسماعيل الراوي

أكد الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، أن مديرية الأوقاف تسلمت 700 بطانية من وزارة الأوقاف لتسليمهم للأسر الأكثر احتياجا بالقرى والوديان والتجمعات البدوية.

وأشار إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة قد وافق على دعم المحافظة بعدد 700 بطانية و100 مقعد مدرسي.

وأضاف "الراوي"، عبر تصريحات صحفية عنه، اليوم، أنه تم تخصيص عدد 200 بطانية للقرى والوديان والتجمعات التابعة لمدينة طابا، بالإضافة إلى عدد الـ100 مقعد المدرسي، ومن المقرر أن يقوم وزير الأوقاف بتسليمهم للمواطنين خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومي، في 19 مارس المقبل، كما سيقوم وزير الأوقاف بالمشاركة في رفع العلم علي مدينة طابا، وسوف يتم توزيع 500 بطانية على باقي مدن المحافظة.

وشدد على أن وزير الأوقاف قرر دعم المركز الثقافي الإسلامي بشرم الشيخ بعدد اثنين من الأئمة، الذين يجيدون اللغة الألمانية ليصبح عدد الأئمة المجيدين للغات الأجنبية بالمركز 8، منهم 3 يجيدون اللغة الفرنسية و3 يجيدون اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دعم المركز بإصدارات وزارة الأوقاف للكتب الإسلامية المترجمة بكل لغات العالم.

 

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