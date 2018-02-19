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الوطن

إصابة فلاح في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

منذ 11 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
إصابة فلاح في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

صورة أرشيفية-مشاجرة

أصيب فلاح، في مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية، بين عائلتي "شاهين" و"عوني"، بقرية الخالدية، بمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم، إثر خصومة ثأرية سابقة بين الطرفين، نتيجة مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبشواي، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية، وإصابة مواطن بقرية الخالدية، بدائرة المركز.

وأفاد البيان الأمني، أن المشاجرة نشبت بين كل من "سالم.ع.ع" (40 سنة-فلاح)، مصاب بطلق ناري بالصدر من الناحية اليسرى، وإحداث فتحة دخول وخروج وحالة مستقرة، و"حسني.إ." (47 سنة-فلاح)، و"هاني.م.م" (40 سنة-موظف بشركة مياه أبشواي"، كطرف أول (عائلة شاهين)، وكل من "سيد.م.س" (45 سنة-تاجر)، وشقيقه"حجاج.م.س" (35 سنة-فلاح)، و"معبد.ك.ع" (25 سنة-فلاح)، و"حسين.س.أ" (35 سنة-فلاح)، "هارب"، كطرف ثان ( عائلة عوني)، وجميعهم يقيمون بنفس القرية.

وأضاف البيان الأمني، أن المشاجرة بسبب وجود خصومة ثأرية سابقة بين الطرفان إثر نشوب مشاجرة بتاريخ 28 نوفمبر 2017م، بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، نتج عنها مقتل شقيق المتهم الهارب من الطرف الثاني، وتم ضبط المتهم بقتله من عائلة الطرف الأول، والمحرر عنها محضر رقم 4392 لسنة 2017م إداري المركز، وأنه تم ضبط طرفي المشاجرة عدا الأخير من الطرف الثاني، ونقل المصاب لمستشفى أبشواي المركزي.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 654 لسنة 2018م إداري مركز شرطة أبشواي، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة، وظروفها وملابساتها، وضبط المتهم الهارب والسلاح الناري المستخدم.

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