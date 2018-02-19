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الوطن

مديرة "الأمريكية للتنمية" تفتتح اليوم "معا ننطلق" بأسوان

منذ 9 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
مديرة "الأمريكية للتنمية" تفتتح اليوم "معا ننطلق" بأسوان

ديوان محافظة أسوان

تفتتح السيدة شيري كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، نوادي الابتكار وبرنامج "معا ننطلق"، بمدرسة محمد صالح حرب الفنية المتقدمة بمدينة أسوان، اليوم، يرافقها المهندس حسن مشعل، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني برئاسة قطاع التعليم الفني.

يأتي ذلك في إطار مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات، في مصر "WISE" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الربط بين الطلاب المصريين بالقوى العاملة ووظائف القطاع الخاص.

ويعمل مشروع "وايز" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبناء قدرات 60 مدرسة فنية مختارة، بالإضافة إلى الوحدات المحلية للانتقال إلى سوق العمل، إضافة إلى تسليط الضوء على التدخلات ذات الصلة بمشروع "وايز"، لتحسين التعليم التقني، وتسهيل زيادة فرص الشباب للتوظيف، من خلال وحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل المنتشرة في 11 محافظة، والذي يضم خمسة مكونات، هي "الإرشاد والتوجية المهني، التوظيف، ريادة الأعمال والابتكار، السلامة والصحة المهنية، وتدريب المدربين".

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