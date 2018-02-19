الأنبا باخوميوس يطالب ببناء سور حول منطقة آثار جبل القلالي بالبحيرة

طالب الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية للأقباط الأرثوذكس، من الجهات المسئولة بالدولة إقامة سور حول منطقة جبل القلالي الأثرية للحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه عرض الأمر في السابق على 4 وزراء للآثار علي التوالي وأظهروا اهتماما للأمر لكن إلى الأن لم يحدث شيء.

وقال الأنبا باخوميوس، أثناء وضع حجر الأساس لبيت خلوة دير الأنبا مكاريوس السكندري بجبل القلالي في البحيرة اليوم، بحضور البابا تواضروس الثاني، ومحافظة البحيرة، إن إقامة السور تهدف للحفاظ على التراث بالمنطقة وذلك ليس من منطلق مسيحي ولكن من منطلق مصري وطني، ولذا يرجو من المسئولين الاهتمام بهذا الأمر، ولكي يعرفوا العالم جميعا قيمة صحراء جبل القلالي.

وأضاف الأنبا باخوميوس، أن مصر علمت العالم الحضارة والتراث والدين.