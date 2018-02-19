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الوطن

انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الفنون والسياحة بالأقصر

منذ 19 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين لقطاع الفنون والسياحة بالأقصر

مؤتمر شباب الباحثيين

شهدت كلية الفنون الجميلة بفرع جامعة جنوب الوادي بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات مؤتمر شباب الباحثين الرابع لقطاع الفنون والسياحة والآثار، وهذا تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، والدكتور محمد خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبرئاسة الدكتور منصور النوبي ، والدكتور بركات سعيد، مقرر المؤتمر.

من جانبه أوضح الدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر، أن جامعة جنوب الوادي تسعى دوما؛ لدعم ومساندة شباب الباحثين في كافة المجالات العلمية والثقافية والفنية، ويأتي ذلك في إطار رعاية الإبداع والمبدعين من الشباب، في إطار الدراسات والتجارب البحثية والميدانية، فالجامعة تعمل على تمكين الشباب، وضمان مشاركتهم الفعالة في بناء المجتمعات التي يعيشون فيها من خلال البحث العلمي والتعليم والتدريب وتقدير إنجازاتهم وعطائهم للبحث العلمي والعملي وجعل صوتهم مسموعا.

وأضاف عبدالمعطي، أن هذا المؤتمر يعتبر ملتقى ومنتدى علمي وثقافي كبير يلتقي من خلاله شباب الباحثين من كافة التخصصات لبحث ومناقشه أهم التحديات الراهنه التي تواجه العمل الأكاديمي والمجتمعي، مع وضع حلول ومقترحات من خلال منهج علمى ورؤية مستحدثه قابله للتطبيق، كما يؤكد هذا المؤتمر على أن تنمية البحث العلمي في مصر والوطن العربي، بحاجة للبدء بتوعية العامة عنها واستخدام كافه الوسائل لفهمها و معرفه اهميتها وتاثيرها في الحياة اليومية.

وأشار إلى المجتمعات في الدول المتقدمة لن تصل إلى ما وصلت إليه من قوة ورفاهية اجتماعية بمحض الصدفة، وإنما بدعم المؤسسات البحثيه و العلميه ماديا ومعنويا، مضيفا ان تقدم الامم يقاس من خلال ثرواتها الدافعة لاي تطور وتتقدم وبالتالي لا ثروة احسن واغلى من الشباب لاسيما الطامح دوما لكل ارتقاء وتغيير قائم على العلم و المعرفه، المستند إلي بحث مكثف دائم عن كل ما يمكن ان يفتح امامه من افاق وفضاءات جديده مغايره للواقع السائد.

وأضاف الدكتور منصور النوبي رئيس المؤتمر أن ذلك المؤتمر يعد نواه شباب الباحثين تشجيعهم على اقتحام كافه مجالات البحث العلمي في شتى المجالات وذلك بهدف خلق جيل جديد من شباب الباحثين لديه القدره على تطوير وتسخير الامكانيات المتاحه له لخدمه مجتمعه عن طريق البحث العلمي.

وأكد الدكتور بركات سعيد، مقرر المؤتمر، على أن ذلك المؤتمر يعد بمثابة الانطلاقة الأكثر قوة لشباب الباحثين، بمختلف جامعات مصر حيث أنه حظي بمشاركة 50 باحثا وباحثة، من عدة جامعات مصرية، بالإضافة إلى المعاهد والمؤسسات التعليمية الخاصة.

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