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الوطن

بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد نقل مضبوطات المرور للشونة الجديدة

منذ 18 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد نقل مضبوطات المرور للشونة الجديدة

مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال في شونة مضبوطات المرور

تفقد المهندس علي عبد الستار، مساعد المحافظ لمنطقة وسط ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال نقل شونة مضبوطات المرور، إلى شونة المرور الجديدة، ووجه بتوزيع المضبوطات بطريقة منظمة لاستيعاب أعداد المضبوطات.

كما وجه بضرورة استكمال قطع الأثاث لمبنى الحراسة والإدارة، وتواجد لجنة الإشراف على أعمال النقل في مقر شون قسم أول وثان، بجانب تواجد جهة الإشراف على أعمال النقل في الشونة الجديدة.

يذكر أن عدد المضبوطات التي تم نقلها للشونة والخاصة بالمركز والمدينة حتى الآن 638 مركبة، عبارة عن 104 سيارة ملاكي، 296 موتوسيكل، و15 تروسيكل، و222 توك توك وجرار واحد.

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