"أملاك الدولة" تلزم "بتروجت أبو رديس" بسداد متأخرات بـ21 مليون جنيه

ترأس أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبو رديس اليوم، لجنة ضمت كلا من المهندس محمد حلة مدير الادارة الهندسية بأبو رديس، والمهندسة ماري رأفت مدير أملاك الدولة بأبو رديس، وعدد من الفنيين ومن شركة بتروجت، وذلك لمعاينة أرض جزيرة بدران؛ لتحديد مساحة الأرض المقام عليها ورش ومعسكر الإعاشة الخاصين بشركة بتروجت.

وقامت اللجنة برفع مساحة مائة ألف متر فقط، من الأرض التي تشغلها الشركة وتم تسليم باقي المساحة لمجلس مدينة أبو رديس.

كما قامت اللجنة بإصدار رخصة أشغال وحق انتفاع للشركة، بعد أن قامت بسداد مبلغ 3 مليون جنيه قيمة الانتفاع، وسداد مبلغ 3 مليون أخرى قسط، أو من إجمالي 21 مليون جنيه مستحقة، على الشركة لصالح المحافظة من عام 1980 وحتى الآن، على أن يتم سداد مبلغ 9 مليون على ثلاثة أقساط بواقع 3 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر.