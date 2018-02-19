نائب: إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء خلال دور الانعقاد الحالي

أكد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء داخل الأحوزة العمرانية المقدم من الحكومة يعد من القوانين المهمة، التي تشغل قطاعًا عريضًا من المجتمع المصري، لافتًا إلى أنه سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف وطني، في بيان اليوم الإثنين، أنه بعد إقرار هذا القانون لن يتم السماح بالمخالفة سواء بمصادر المبنى بالكامل أو سداد قيمة المخالفة بالكامل، مشددًا على ضرورة خروج تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008، بالتزامن مع قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف الحفاظ على هيبة الدولة في تطبيق القانون والسيطرة على فوضى المخالفات.

وطالب عضو مجلس النواب، بوضع جدول زمني واضح لتطبيق المخالفات بالقانون، وما هو الوقت الذي لا يجوز معه التصالح، بجانب تضمن اللائحة التنفيذية للقانون حال إقراره على تحديد نسبة من القيمة البيعية والسوقية للمنطقة.