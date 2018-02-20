سعد الحرامي يروي تفاصيل سرقته لـ"وحش الشاشة".. ويطالب بتقنين وضعه

قال عم "سعد الحرامي"، أحد الباعة الجائلين، إنه يتمنى أن يحصل على ترخيص ويقنن وضعه، مؤكدا أنه مستعد لدفع الرسوم والتأمينات والضرائب المقررة مقابل ذلك.

وأضاف "عم سعد"، خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء"، المذاع عبر فضائية "دريم"، أن السبب وراء إطلاق لقب "الحرامي" عليه هو الفنان الراحل فريد شوقي، حيث كان يلعب معه "ضمنة" وسرقه في الكارت، وأطلق عليه حينها لقب الحرامي، وذلك في أحد المقاهي الشعبية بجوار مسرح نجيب الريحاني في سبعينات القرن الماضي.

وأوضح "الحرامي"، أنه لا يغضب مطلقًا من هذا الوصف، وأنه يحب هذا اللقب، مؤكدًا أنه تسبب في شهرة كبيرة له.