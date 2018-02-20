موجز 9 صباحا| ارتفاع عدد قتلى القصف في سوريا لـ100.. وطقس معتدل اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على باقي الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا والشوائب العالقة نهارًا على السواحل الشمالية، والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة أحيانًا.

وارتفع عدد القتلى جراء الغارات والقصف المدفعي لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية، أمس الإثنين، إلى 100 مدني بينهم نحو عشرين طفلاً، في حصيلة يومية هي الأعلى منذ ثلاث سنوات في هذه المنطقة المحاصرة قرب دمشق، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

ارتفاع عدد القتلى في القصف على الغوطة الشرقية إلى 100 شخص

"الأرصاد": طقس دافئ اليوم.. والعظمي بالقاهرة 23

بالفيديو مدمنون يقتلون شابا في الجيزة بسبب "معاكسة فتاة"

الموسيقار مودي الإمام: محمد هنيدي لديه شخصية كرتونية كـ"توم آند جيري"

بالفيديو متصل لعمرو أديب: "المفروض جهاز العروسة يكون فيه بدلة رقص"

الموسيقار مودي الإمام: وحيد حامد موهبة عظيمة ولا يوجد أحد يكتب مثله

3 مواد قانونية تتيح للمدرجين على قوائم الإرهاب التصويت في الانتخابات