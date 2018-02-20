نائب: وزير التعليم وعد باستثناءات الـ5% لطلاب الثانوية العامة بسيناء

أكد النائب حسام الرفاعي، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، أنهم عقدوا لقاء مع الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، للاستفسار عن تصريحات الوزير الأخيرة، المتعلقة بنقل طلاب الشهادات العامة لأداء امتحانات نهاية العام بالمحافظات المجاورة.

وقال الرفاعي: "الوزير أوضح لنا أنه ليس هناك قرارا أو توجها لنقل الامتحانات خارج محافظة شمال سيناء، وإن تصريحاته جاءت للرد على سؤال عما إذا استمر تعليق الدراسة بالمحافظة حتى موعد إجراء الامتحانات".

وأضاف، أن "الوزير قصد بتصريحاته أن هناك حلولا عديدة نحافظ بها على مستقبل أبنائنا الطلاب مهما كلفنا ذلك، والوزارة تقدر طلاب شمال سيناء وتحملهم الصعاب، وأنه على أتم استعداد لإصدار أي قرارات من شأنها الحفاظ على صالح طلاب شمال سيناء، وأنه في انتظار القرار الأمني في أي لحظة لعودة الدراسة وانتظامها في محافظة شمال سيناء، على أن يتم مراعاة كل الطلاب بالمحافظة.

وأوضح النائب، أن الوزير وعدهم باستثناء أبناء سيناء بنسبة الـ5% للالتحاق بالجامعات بناء على طلبهم له، لمراعاة الظروف الصعبة التي عانى منها الطلاب وجعلتهم غير متساوين في الفرص مع طلاب المحافظات الأخرى، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيقا مع المهندسة ليلى مرتجى وكيل وزارة التعليم بشمال سيناء، لعرض طلبات واحتياجات مديرية التربية والتعليم على الوزير واتخاذ اللازم حيالها.