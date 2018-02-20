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الوطن

مقترح لجامعة برلين التقنية بالجونة لتنمية وتطوير قرية الصيادين

منذ 45 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
مقترح لجامعة برلين التقنية بالجونة لتنمية وتطوير قرية الصيادين

الجلسة

عقدت جامعة برلين جلسة عرض لمناقشة مشروع تنمية منطقة قرية الصيادين بحي السقالة في مدينة الغردقة.

يأتي هذا المشروع كمحصلة جهود طلبة برنامج ماجستير "التنمية الحضرية" تحت إشراف بروفيسور رودلف شيفر، والدكتور حسن المويلحي من جامعة برلين، حيث كرست الجامعة جهودها للدراسة التحليلية والتطويرية لقرية "الصيادين" بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر وأهالي المنطقة.

وقد حضر هذه الجلسة ممثلا عن المحافظة الأستاذة منى بغدادي مسئول المتابعة، والمهندسة تغريد سكوت رئيس وحدة تطوير العشوائيات في محافظة البحر الأحمر، وكذلك الأستاذ أحمد الجعفري ممثلا عن أهالي  المنطقة، بالإضافة للأستاذة أمينة خليل ممثلة عن أوراسكوم للتنمية مصر.

وقد تمت مناقشة المشاريع المقترحة لتطوير المنطقة والتي تأتي كتلبية لإحتياجات الأهالي ورغبة المحافظة في تطوير منطقة "السقالة" وكثمرة لتعاون المحافظة ومدينة الغردقة مع الجامعة.

ومن المشاريع التي تمت مناقشتها مشروع تحديث وتأهيل المباني المتهاوية، والآيلة للسقوط مع الحفاظ على هوية المنطقة وديموغرافيتها، وتسهيل عملية البناء تقنياً واقتصادياً وقانونياً، بالإضافة إلى مشروع تأهيل الفراغات والأماكن العامة داخل منطقة "السقالة" للوصول إلى الاستخدام الأمثل والاستفادة القصوى من هذه الفراغات في تلبية حاجات القاطنين الاجتماعية والترفيهية مع الأخذ بعين الاعتبار استدامة الحفاظ على عناصر هذه الفراغات وصيانتها كأماكن جلوس وألعاب أطفال ومسطحات خضراء.

وأيضاً من المشاريع التي تم استعراضها ومناقشتها مشروع إدارة المخلفات الصلبة في منطقة "السقالة" ويعنى هذا المشروع بدراسة تفصيلية لعملية جمع المخلفات، وزيادة وعي الأهالي لتسهيل عملية الفصل من المنبع، وتم تقديم مقترح لإعادة تدوير النفايات والتخلص منها بطريقة اقتصادية وصديقة للبيئة.

في نهاية الجلسة أشاد جميع الحضور بأهمية المشاريع ومدى ملامستها لحاجات الأهالي، واهتمام جميع الجهات المسؤولة، كما أوضح الطلاب وكذلك أساتذة الجامعة رغبتهم في تضافر الجهود مع المحافظة لتذليل الصعوبات، وتوفير المستلزمات لتطبيق وتنفيذ هذه المشروعات وجعلها واقع ملموس في القريب العاجل.

وتأتى اهتمامات جامعة برلين التقنية لتتماشى مع اهتمام المحافظة بتطوير منطقة "السقالة" نظراً لأهميتها التاريخية والمكانية حيث تعتبر أحد أقدم مراكز المدينة، كما أنها تعتبر بوابة الامتداد الحضري لمدينة الغردقة كالمنتجعات السياحية والأحياء السكنية الجديدة.

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