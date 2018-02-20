"صحة البحر الأحمر": نجاح حملة شلل الأطفال بنسبة 101% من المستهدف

نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم حتى 5 سنوات في الفترة من 11 حتى 14 فبراير.

كان اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أكد ضرورة إنجاح الحملة وتسخير الإمكانيات لها حتى يتم الاستمرار بالحفاظ على مصر خالية من هذا المرض، ورفع المناعة للأطفال فى العمر المستهدف.

وأسفرت الحملة، حسب بيان مديرية الصحة، عن تطعيم 67552 طفل بنسبة 101% من المستهدف، بعد تضافر العديد من الجهات لإنجاحها منها الوحدات المحلية للمدن ومديرتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي ومطرانية الأقباط الأرثوذكس ونقابة أطباء البحر الأحمر وقصور الثقافة ومركز الإعلام.