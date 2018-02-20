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الوطن

مبادرة لتطهير النيل من المخلفات الصلبة بالأقصر

منذ 44 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
مبادرة لتطهير النيل من المخلفات الصلبة بالأقصر

صورة أرشيفية

أعلن رمضان صديق مدير عام إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، تنفيذ مبادرة لتطهير نهر النيل من المخلفات الصلبة، تستمر 4 أيام، من 24 وحتى 27 فبراير الجاري، للعمل بالبر الشرقي، وتخصيص 3 مارس المقبل للعمل بالبر الغربي.

وأضاف صديق أن المبادرة ستقام بالتعاون مع إدارة حماية النيل ومديرية الشئون الاجتماعية من خلال الجمعيات الأهلية ومديرية الشباب والرياضة، بالإضافة إلى عدد من المتطوعين من نقابة المرشدين السياحيين وقطاع النظافة بمدينتي الأقصر والقرنة.

وأشار مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر أن هذه المبادرة تأتي في إطار توجيهات محمد بدر محافظ الأقصر، بهدف إظهار جمال محافظة الأقصر وحماية النيل من التلوث.

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