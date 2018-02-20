تسجيل الدخول

الوطن

برلماني: "سيناء 2018" أظهرت للعالم عظمة العسكرية المصرية

منذ 44 دقيقة
كتب: إسراء سليمان
برلماني: "سيناء 2018" أظهرت للعالم عظمة العسكرية المصرية

النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس إئتلاف دعم مصر

قال النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن ما جاء في البيان العاشر للقوات المسلحة حول العملية سيناء 2018، من نجاحات حققها أبطال الجيش والشرطة، يؤكد عظمة الجيش المصري وقدرته الكبيرة على سحق الإرهاب وحماية الوطن.

وأوضح "ماهر" في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك تأييدًا واسعًا وضخمًا من أهالي سيناء، ومن القبائل الموجودة فيها للعملية سيناء، كما تحصل على دعم عربى ومباركة دولية، مؤكدًا أن هذه العملية تقضي بشكل كبير على الجماعات الإرهابية التي تتخذ سيناء مأوى لهم، وتُطهر سيناء مما سيكون سببًا في تنميتها بمجرد تطهيرها.

وأضاف أن العملية الشاملة - سيناء 2018- كان لا بد منها من أجل القضاء على الإرهاب بشكل كامل في شمال ووسط سيناء، حيث إن هذه الجماعات الإرهابية كانت تهدف إلى التوطين فى سيناء ومحاولة زعزعة أمن واستقرار الوطن عن طريق القيام بعمليات إرهابية في الداخل المصري، وبالتالى كان لا بد من عملية شاملة يشارك فيها عدد كبير من القوات المسلحة لتطهير سيناء.

وأشار إلى أنه في القريب العاجل ستعلن الدولة عن انتهاء ما يسمى بولاية سيناء، وستكون درسًا وعبرة لكل متآمر على هذا الوطن، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه ثقة تامة في قدرات الجيش المصري على إنهاء أي محاولة للتآمر على مصر.

أخبار متعلقة

«السيسى»: «سيناء بتاعتنا.. ونموت كلنا ولا حد يمس أرض مصر»

«السيسى»: «سيناء بتاعتنا.. ونموت كلنا ولا حد يمس أرض مصر»

أقسم الرئيس عبدالفتاح السيسى إنه لا يوجد أحد يستطيع المساس بأرض مصر، قائلاً: «والله ما حد يقدر يمسها ولا أرضها ولا شعبها، بس نبقى مع بعض كتلة واحدة،
فريد الديب: "مرسي" أول مَن فرط في أرض سيناء

فريد الديب: "مرسي" أول مَن فرط في أرض سيناء

قال فريد الديب المحامي، إن حكم الإخوان المسلمين كان سيودي بمصر إلى التهلكة مشيرا إلى أن الأوضاع الأمنية كانت لا تزال متردية.
تخصيص قطعتي أرض بمساحة 9 آلاف متر لإقامة مسجد ومعهد ديني بجنوب سيناء

تخصيص قطعتي أرض بمساحة 9 آلاف متر لإقامة مسجد ومعهد ديني بجنوب سيناء

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة
الجهاز الوطني لتنمية سيناء يوافق على 1300 شقة و600 قطعة أرض للشباب

الجهاز الوطني لتنمية سيناء يوافق على 1300 شقة و600 قطعة أرض للشباب

أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أنه سيتم تسليم الإسكان الاجتماعي بمدن المحافظة في احتفالات العيد القومي للمحافظة مارس المقبل، موضحًا أن الجهاز الوطني لت
فاطمة ناعوت: سيناء أرض الأنبياء وأغلى منطقة في العالم

فاطمة ناعوت: سيناء أرض الأنبياء وأغلى منطقة في العالم

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت، إن سيناء لها خصوصية شديدة، متابعة "هي حسناء مصر"

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

أب يُعذب ابنته حتى الموت بسبب 300 جنيه: "جيباهم من الشحاته"

أب يُعذب ابنته حتى الموت بسبب 300 جنيه: "جيباهم من الشحاته"

تجديد حبس طالب هتك عرض صديقته في "الشروق"

تجديد حبس طالب هتك عرض صديقته في "الشروق"

حبس شقيقان بتهمة تجارة المخدرات

حبس شقيقان بتهمة تجارة المخدرات

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات

تجديد حبس شاب بتهمة قتل والدته 15 يوما

تجديد حبس شاب بتهمة قتل والدته 15 يوما

اختيارات الوطن

بالفيديو| "غنا الأبطال".. وحوش الصاعقة يخلدون ذكرى شهداء الوطن بأغنية

بالفيديو| "غنا الأبطال".. وحوش الصاعقة يخلدون ذكرى شهداء الوطن بأغنية

ما عقوبة ريهام سعيد حال ثبوت اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال؟

ما عقوبة ريهام سعيد حال ثبوت اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال؟

في ذكرى وفاته.. كواليس 8 أيام حكم صوفي أبوطالب خلالها مصر

في ذكرى وفاته.. كواليس 8 أيام حكم صوفي أبوطالب خلالها مصر

المواطنون بعد «4 سنين إنجازات»: «كنا فين وبقينا فين.. واللى جاى أحلى»

المواطنون بعد «4 سنين إنجازات»: «كنا فين وبقينا فين.. واللى جاى أحلى»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

الأكثر قراءة

عاجل