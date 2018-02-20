برلماني: "سيناء 2018" أظهرت للعالم عظمة العسكرية المصرية

قال النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، إن ما جاء في البيان العاشر للقوات المسلحة حول العملية سيناء 2018، من نجاحات حققها أبطال الجيش والشرطة، يؤكد عظمة الجيش المصري وقدرته الكبيرة على سحق الإرهاب وحماية الوطن.

وأوضح "ماهر" في بيان اليوم الثلاثاء، أن هناك تأييدًا واسعًا وضخمًا من أهالي سيناء، ومن القبائل الموجودة فيها للعملية سيناء، كما تحصل على دعم عربى ومباركة دولية، مؤكدًا أن هذه العملية تقضي بشكل كبير على الجماعات الإرهابية التي تتخذ سيناء مأوى لهم، وتُطهر سيناء مما سيكون سببًا في تنميتها بمجرد تطهيرها.

وأضاف أن العملية الشاملة - سيناء 2018- كان لا بد منها من أجل القضاء على الإرهاب بشكل كامل في شمال ووسط سيناء، حيث إن هذه الجماعات الإرهابية كانت تهدف إلى التوطين فى سيناء ومحاولة زعزعة أمن واستقرار الوطن عن طريق القيام بعمليات إرهابية في الداخل المصري، وبالتالى كان لا بد من عملية شاملة يشارك فيها عدد كبير من القوات المسلحة لتطهير سيناء.

وأشار إلى أنه في القريب العاجل ستعلن الدولة عن انتهاء ما يسمى بولاية سيناء، وستكون درسًا وعبرة لكل متآمر على هذا الوطن، مؤكدًا أن الشعب المصري لديه ثقة تامة في قدرات الجيش المصري على إنهاء أي محاولة للتآمر على مصر.