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الوطن

ترامب ينفي تقبيل موظفة استقبال عنوة داخل مصعد

اليوم PM 09:48
كتب: أ ف ب
ترامب ينفي تقبيل موظفة استقبال عنوة داخل مصعد

ترامب

نفى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، اتهام موظفة استقبال سابقة بتقبيلها عنوة داخل مصعد في برج ترامب، معتبرًا الأمر "اتهاما كاذبا جديدا".

يأتي نفي ترامب ردا على تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" على صفحتها الأولى يتناول تمسّك ريتشل كروكس، التي ساقت هذه الاتهامات قبل انتخابات 2016، بروايتها في إطلالاتها العلنية، رغم عدم يقينها ما إذا كان ذلك سيحدث أي تغيير.

وتقول كروكس انها العام 2006، عندما كان عمرها 22 عاما وتعمل موظفة استقبال في شركة استثمارية مقرها في برج ترامب، عرفت عن نفسها امام قطب العقارات الذي كان يبلغ من العمر 59 عاما فيما كانت تنتظر وصول المصعد خارج مكتبها.

وقالت كروكس انها اقتربت منه وهي تمد يدها، الا انه امسك بها واخذ يقبلها.

ونقلت الصحيفة عن كروكس قولها امام تجمع نسائي "أخذ يقبلني على وجنتي". وتابعت كروكس "كان يحادثني بين القبلة والاخرى، سائلا من اين انا، او ما اذا كانت اريد ان اكون عارضة. ولم يترك يدي".

واضافت "ثم بدأ تقبيل شفتي" في المصعد مشيرة الى ان الحادثة استمرت نحو دقيقتين.

وكتب ترامب على تويتر ردا على الاتهامات الموجهة اليه "امرأة لا اعرفها، وعلى حد علمي لم التق بها مطلقا، اخبارها على الصفحة الاولى لصحيفة الاخبار الكاذبة واشنطن بوست وتقول انني قبلتها (وعلى مدى دقيقتين!) في برج ترامب قبل 12 عاما. لم يحدث ذلك على الاطلاق!".

وتابع ترامب "من يفعل ذلك في مكان عام بوجود كاميرات امنية تصور بشكل مباشر"، متسائلا لمَ لم تنشر واشنطن بوست "رواية تلقي النساء اموالا لاختلاق الروايات بشأني".

واتهمت 19 امرأة ترامب بتحرش جنسي على مدى عدة عقود، فيما لم تؤد ردوده الغاضبة بالنفي عبر تويتر سوى الى تفاقم الجدل حول تصرفاته مع النساء.

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