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الوطن

مسؤول روسي يتوقع هجمات إلكترونية ضد المنشآت الحيوية عشية الانتخابات

اليوم PM 09:50
كتب: وكالات
مسؤول روسي يتوقع هجمات إلكترونية ضد المنشآت الحيوية عشية الانتخابات

الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين

توقع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف تعرض مواقع ومنشآت البنية التحية الحيوية في البلاد لما أسماه "هجمات سيبرانية" (إلكترونية) عشية الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء، عن باتروشيف قوله: "قبيل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يجب التيقظ لاحتمال التعرض لإجراءات سياسية واقتصادية ومعلوماتية ضد روسيا".

وأضاف أن الاعتداءات قد تشمل هجمات سيبرانية تستهدف منظومة (GAS) الإلكترونية الروسية الخاصة بالانتخابات بهدف تعطيل عملها، مشددا علي ضرورة الالتزام الصارم بمتطلبات وتعليمات ربط الموارد المعلوماتية ومنشآت البنية التحتية الحيوية بالإنترنت وشبكات الكمبيوتر الأخرى ذات الاستخدام العام.

كان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن الأسبوع الماضي أن عناصره قتلوا إرهابيا من تنظيم "داعش" في مدينة نيجني نوفجورود كان يخطط لتنفيذ اعتداء خلال الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

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