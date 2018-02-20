عشرات القتلى من الحوثيين بغارات للتحالف على موقع عسكري

قتل وأصيب العشرات من مليشيات الحوثي الإيرانية، الثلاثاء، بغارات شنتها مقاتلات التحالف العربي على موقع عسكري للمتمردين، غرب جبل القتب في نهم شرقي العاصمة صنعاء. وفي وقت سابق الثلاثاء، دارت اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات الحوثي في عدة جبهات شرقي وغربي محافظة تعز، وفقًا لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتركزت الاشتباكات في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، إثر محاولة تسلل للميليشيات تحت غطاء ناري كثيف، تمكنت خلالها قوات الشرعية من التصدي للهجوم وإجبار الميليشيات على التراجع.

واستهدفت المدفعية التابعة لقوات الشرعية مواقع للميليشيات في تلة السلال، كما تمكنت من إلحاق خسائر كبيرة في صفوف الحوثيين.

استدعاء مسلحينفي غضون ذلك، أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن ميليشيات الحوثي نقلت مئات المسلحين من جبهات عدة في اليمن إلى محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيات، إثر إحراز القوات الشرعية تقدما فيها.

وكانت القوات الشرعية قد حققت تقدما في المحافظة الواقعة شمالي البلاد من 3 محاور، تحت غطاء جوي واسع من مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

ولجأت ميليشيات الحوثي إلى نقل المسلحين عبر دارجات نارية، عوضا عن المركبات خشية تعرضها للقصف الجوي.