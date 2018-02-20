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الوطن

بالصور| إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالحامول في كفر الشيخ

منذ 43 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة بالحامول في كفر الشيخ

ازالة مغاسل سيارات مخالفة فى كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، برئاسة المهندسة عايدة ماضي، حملة مكبرة لإزالة "مغاسل السيارات" المخالفة والمُقامة على أملاك الدولة بقرية الأبعادية.

استهدفت الحملة التي شارك فيها كل من جمال يونس، نائب رئيس المدينة، مدحت كامل رئيس القرية، وتامر عبدالرحمن، وكيل القسم الهندسي، والعاملين في القسم الهندسي، ومعدات الوحدة المحلية ومجلس المدينة عدداً من التعديات على أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 مغاسل للسيارات مُقامة على املاك الدولة بقرى الابعادية، أبو الدهب، و75، 77، المنصور.

وكلفت رئيس المدينة مديري إدارات "الإزالات والإشغالات" بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول ومدير حماية الأراضي باليقظة وإزالة أي تعد يحدث في حينه.

 

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