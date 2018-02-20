نتنياهو عن خطاب عباس بمجلس الأمن: لم يأت بجديد‎

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تعليقاً على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إنه "لم يأت بجديد".

واعتبر نتنياهو، حسب بيان لمكتبه، اطلعت عليه الأناضول، أن الرئيس الفلسطيني "يواصل التهرب من عملية السلام"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية "مستمرة في دفع ملايين الدولارات لأسر القتلى الفلسطينيين"، في إشارة إلى رواتب ومساعدات لأسر الشهداء.وفي وقت سابق اليوم، دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، منتصف العام الحالي، يستند لقرارات الشرعية الدولية، وبمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.

وطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية، كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عباس إن "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، فقد حولت حالة الاحتلال المؤقتة، وفق القانون الدولي، إلى حالة استعمار استيطاني دائم.. وأغلقت جميع الأبواب أمام حل الدولتين".