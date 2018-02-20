تسجيل الدخول

الوطن

نتنياهو عن خطاب عباس بمجلس الأمن: لم يأت بجديد‎

اليوم PM 09:57
كتب: وكالات
نتنياهو عن خطاب عباس بمجلس الأمن: لم يأت بجديد‎

نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، تعليقاً على خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، إنه "لم يأت بجديد".

واعتبر نتنياهو، حسب بيان لمكتبه، اطلعت عليه الأناضول، أن الرئيس الفلسطيني "يواصل التهرب من عملية السلام"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية "مستمرة في دفع ملايين الدولارات لأسر القتلى الفلسطينيين"، في إشارة إلى رواتب ومساعدات لأسر الشهداء.وفي وقت سابق اليوم، دعا عباس إلى عقد مؤتمر دولي للسلام، منتصف العام الحالي، يستند لقرارات الشرعية الدولية، وبمشاركة واسعة تشمل الطرفين المعنيين، والأطراف الإقليمية والدولية.

وطالب بتطبيق مبادرة السلام العربية، كما اعتمدت، وعقد اتفاق إقليمي عند التوصل لاتفاق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال عباس إن "إسرائيل تتصرف كدولة فوق القانون الدولي، فقد حولت حالة الاحتلال المؤقتة، وفق القانون الدولي، إلى حالة استعمار استيطاني دائم.. وأغلقت جميع الأبواب أمام حل الدولتين".

أخبار متعلقة

منصب مستشارة قضائية مقابل إغلاق ملف ضد سارة نتنياهو

منصب مستشارة قضائية مقابل إغلاق ملف ضد سارة نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم، الثلاثاء، مستشارا إستراتيجيا عمل مع مالك شركة "بيزك"، شاؤول ألوفيتش، وذلك في إطار التحقيقات في "الملف 4000" (ملف "بيزك" –
استقالة رئيس طاقم الدفاع عن شبهات فساد نتنياهو

استقالة رئيس طاقم الدفاع عن شبهات فساد نتنياهو

قدم المحامي الإسرائيلي جاك حين، اليوم، استقالته من رئاسة طاقم الدفاع عن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي يواجه شبهات الفساد في 4 ملفات،
«نتنياهو» يهرب من اتهامات الفساد إلى غزة

«نتنياهو» يهرب من اتهامات الفساد إلى غزة

ارتبطت الحروب الثلاث لجيش الاحتلال على قطاع غزة بتغييرات سياسية إسرائيلية داخلية، إما أن تسبق انتخابات لدفع الإسرائيليين لانتخاب اليمين دون غيره
حلقة جديدة في مسلسل "فساد نتنياهو".. وباحث لـ"الوطن": حكومته لن تسقط

حلقة جديدة في مسلسل "فساد نتنياهو".. وباحث لـ"الوطن": حكومته لن تسقط

في حلقة جديدة من مسلسل "فساد نتنياهو"، هاجم رئيس الورزاء الإسرائيلي تحقيق الشرطة معه ووصفه بـ"الكاذب"، مشيرا إلى إنه يتم بضغوط من وسائل الإعلام، فحملة التصيد ال

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

أب يُعذب ابنته حتى الموت بسبب 300 جنيه: "جيباهم من الشحاته"

أب يُعذب ابنته حتى الموت بسبب 300 جنيه: "جيباهم من الشحاته"

تجديد حبس طالب هتك عرض صديقته في "الشروق"

تجديد حبس طالب هتك عرض صديقته في "الشروق"

حبس شقيقان بتهمة تجارة المخدرات

حبس شقيقان بتهمة تجارة المخدرات

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات

حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات

تجديد حبس شاب بتهمة قتل والدته 15 يوما

تجديد حبس شاب بتهمة قتل والدته 15 يوما

اختيارات الوطن

بالفيديو| "غنا الأبطال".. وحوش الصاعقة يخلدون ذكرى شهداء الوطن بأغنية

بالفيديو| "غنا الأبطال".. وحوش الصاعقة يخلدون ذكرى شهداء الوطن بأغنية

ما عقوبة ريهام سعيد حال ثبوت اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال؟

ما عقوبة ريهام سعيد حال ثبوت اتهامها بالتحريض على خطف الأطفال؟

في ذكرى وفاته.. كواليس 8 أيام حكم صوفي أبوطالب خلالها مصر

في ذكرى وفاته.. كواليس 8 أيام حكم صوفي أبوطالب خلالها مصر

المواطنون بعد «4 سنين إنجازات»: «كنا فين وبقينا فين.. واللى جاى أحلى»

المواطنون بعد «4 سنين إنجازات»: «كنا فين وبقينا فين.. واللى جاى أحلى»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

«يوسف».. «كعب داير» لعلاج قلبه «الموجوع»

الأكثر قراءة

عاجل