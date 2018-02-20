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الوطن

بلاغ ضد شريف إسماعيل ووزير الري بسبب تلوث مياه الشرب برشيد وكفر الدوار

منذ 40 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
بلاغ ضد شريف إسماعيل ووزير الري بسبب تلوث مياه الشرب برشيد وكفر الدوار

محافظة البحيرة

تقدم أحمد السمري رئيس لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين برشيد، اليوم، ببلاغ ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية ومحافظ البحيرة ورئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحيرة، ومدير محطة شركة مياه الشرب برشيد، متهما إياهم بالتقصير في مواجهة تلوث مياه الشرب.

وقال السمري في بلاغه الذي حمل رقم 661 إداري مركز رشيد لسنة 2018، إن تلوث مياه النيل وارتفاع نسبة الأمونيا، تسببا في تلويث مياه الشرب برشيد، مشيرا الى أن مياه الشرب لا تصلح للاستهلاك الآدمي.

وطالب مقدم البلاغ، بتشكيل لجنة للتحقيق وأخذ عينات من محطة مياه الشرب لبيان أسباب التلوث، ومدى تأثيرها على الصحة العامة للمواطنين، مصيفا أن تلوث مياه النيل تسبب في نفوق كميات كبيرة من أسماك البلطي بنهر النيل فرع رشيد، نتيجة تلوث المياه بمخلفات الصرف الصحي والمواد الكيماوية الناتجة عن الصرف الصناعي لمصانع البتروكيماويات بكفر الزيات.

وفي السياق نفسه، تقدم النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز كفر الدوار، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بشأن تلوث مياه الشرب بقرى مركز كفر الدوار، مطالبا بسرعة تشكيل لجنة لبحث أسباب تلوث مياه الشرب والعمل على عدم تكرارها في المستقبل حرصا على سلامة المواطن والصالح العام.

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