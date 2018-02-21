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الوطن

اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

منذ 36 دقيقة
كتب: أحمد ربيع
اليوم.. ختام فعاليات مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية

الجلسة الافتتاحية من مؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية الافريقية - ارشيف

تختتم المحكمة الدستورية العليا المصرية والوفود الإفريقية، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، والذي نظمته المحكمة المصرية برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، بحضور رئيس 45 محكمة دستورية إفريقية.

ويهدف المؤتمر لإحداث المزيد من التفاهم والتقارب بين الدول الإفريقية، بخاصة في مجال القضاء الدستوري، ويناقش عدة موضوعات من أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، وكذلك دوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل، أمس الثلاثاء، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية المشاركين في المؤتمر، وأكد تقديره العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية في مصر ومختلف الدول الإفريقية، مشيرا إلى حرص مصر على الدعوة لعقد المؤتمر للعام الثاني لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المحاكم العليا الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، بما يساهم في إرساء العدالة والديمقراطية وحماية حقوق المواطنين في مختلف دول القارة.

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