تواصل فعاليات "محكي شباب السويس" تحت إشراف وزارة الرياضة

تتواصل اليوم الأربعاء، فعاليات "محكي شباب السويس" والتي تنظمه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم الفني بوزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالسويس، وتحت رعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد حامد محافظ السويس.

وتستمر الفعاليات حتى غدًا الخميس، وتضمنت في يومها الأول ورش عمل لـ 5 شُعب مختلفة، تحت إشراف مدربين متميزين في مجالات المسرح والكورال والموسيقى والشعر والفنون الشعبية والفنون التشكيلية، ومن المنتظر أن تختتم الفعاليات غداً بمركز شباب الأربعين.