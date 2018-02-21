"كونفوشيوس" بجامعة قناة السويس الأول عالميًا في "قياس مهارة التحدث بالصينية"

أعلن الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس، حصول معهد كونفوشيوس بالجامعة، على المرتبة الأولى عالميًا في نتيجة امتحان قياس مهارة التحدث باللغة الصينية "HSK3,HSKK"والذي أجراه المعهد في ٣ديسمبر الماضي بالإسماعيلية وتم تقيمه في المركز الرئيسي ببكين في الصين.

وأكد رئيس الجامعة أن المركز فاز ضمن منافسة ما يقرب من 550 مركز على مستوي العالم.

يذكر أن المركز قد حصل علي المركز الثالث عالميًا في أغسطس الماضي بعد أمريكا واليابان، واستطاع المعهد الحصول على 86 منحة دراسية كاملة لدراسة اللغة والثقافة الصينية.