قبرص التركية: الجانب الرومي يتخذ خطوات أحادية بشأن الغاز الطبيعي

قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، إن قبرص الرومية "تعتقد أن حقول الغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط تخصها وحدها، وتتخذ خطوات أحادية الجانب".

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب لقائه رؤساء الأحزاب البرلمانية، في القصر الرئاسي بالعاصمة نيقوسيا، اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكرته وكالة "الاناضول" التركية للأنباء.

وأوضح أن قبرص التركية وجهت دعوات عديدة لنظيرتها الرومية بغية إخراج مسألة الغاز الطبيعي من نطاق التوتر وتحويله إلى مجال تعاون، مشيرا إلى عدم تلقيها أي رد إيجابي بهذا الصدد.

ولفت إلى أن الغاز الطبيعي الموجود على أطراف الجزيرة يعتبر من المصادر الطبيعية المشتركة لكلا الشطرين.

وأضاف: "القبارصة الأتراك لهم حقوق بقدر ما يتمتع القبارصة الروم من حقوق في مصادر الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط".