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الوطن

"مستقبل وطن" بالمنيا يكثف جولاته بالقرى والنجوع لدعم السيسي

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد حامد
"مستقبل وطن" بالمنيا يكثف جولاته بالقرى والنجوع لدعم السيسي

أشرف رشاد

في إطار توجيهات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، والدكتور نور أبوحتة أمين محافظة المنيا، واصلت أمانات الحزب المختلفة جولاتها الميدانية ولقاءتها مع العديد من الواطنين لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبدأت أمانة مركز سمالوط اليوم الأربعاء، في تنظيم عدد من الجولات واللقاءات الجماهيرية بعزبة يعقوب القبلية وعزبة يعقوب البحرية وعزبة أسطورو وعزبة الحينة، وعقدت خلالها عدد من اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين حثتهم خلالها على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسة، بجانب تعريف المواطنين بحجم الإنجازات التى حققها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فترته الرئاسية الألوى.

وأوضح أبوحته، أن أمانة المركز تستهدف تنظيم 10 مؤتمرات جماهيرية بعشر مجالس قروية لدعم الرئيس بخلاف جلسات مصغرة لاستهداف العائلات ذات الكثافة التصويتية بالمركز لحسهم على المشاركة السياسية والتواجد امام اللجان العامة والفرعية لدعم الرئيس السيسي.

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