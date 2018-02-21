تسجيل الدخول

الوطن

وزير الخارجية يزور الكلية الجوية ويلقي محاضرة أمام الطلاب

منذ 12 دقيقة
كتب: بهاء الدين عياد
وزير الخارجية يزور الكلية الجوية ويلقي محاضرة أمام الطلاب

شكري

زار وزير الخارجية، سامح شكري، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة الكلية الجوية، حيث كان في استقباله اللواء طيار أركان حرب هشام طويلة مدير الكلية الجوية الذي اصطحبه في جولة داخل أروقة الكلية التي تعد أحد أهم صروح العسكرية المصرية.

وفي تصريح للمستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري ألقي محاضرة أمام طلبة الكلية بعنوان: "تطوير السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو"، استعرض خلالها التطورات التي طرأت علي سياسة مصر الخارجية في مرحلة ما بعد استرداد استقلالية القرار الوطني عقب ثورة 30 يونيو 2018.

وأضاف أبو زيد أن وزير الخارجية قدم شرحا لما قامت به الدبلوماسية المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث تصدت للدفاع عن ثورة الشعب المصري في الشهور الأولي التالية للثورة في مواجهة محاولات تشويه الصورة وعزل مصر عن المحيط الدولي، وهي الفترة التي استغرقت مدة تتراوح بين عام وعام ونصف.

كانت المحطة الثانية في تطور السياسة الخارجية المصرية بالانتقال من مرحلة الدفاع إلي مرحلة امتلاك زمام المبادرة في تناول الملفات الحيوية للمصالح المصرية وفي مقدمتها الاهتمام بالدائرة الافريقية واستعادة قوة علاقات مصر بالدول الافريقية، وتعزيز علاقات مصر مع شركائها الاستراتيجيين مع الحيلولة دون الانجراف الي الاستقطاب الدولي لإتاحة حيز أكبر من المناورة أمام صانع القرار المصري لتحقيق أهداف مصر ومصالحها الحيوية.

كما استحوذ ملف سد النهضة علي اهتمام خاص، تم تتويجه بالتوقيع علي اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015.

واستطرد أبو زيد، بأن وزير الخارجية جدد التأكيد في كلمته علي أولوية الدائرة العربية والشرق أوسطية في السياسة الخارجية المصرية، حيث واجهت المنطقة العربية معضلة كبري علي مدار السنوات الماضية بالموائمة بين متطلبات التغيير والحيلولة دون انهيار الدولة الوطنية، وهو ما نجحت مصر في تقديم النموذج الداعم له بإثبات إمكانية التغيير المتدرج والمنضبط.

وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية وطلبة  الكلية الجوية عقب المحاضرة تطرقوا خلاله إلي عدد من القضايا والموضوعات الدولية.

وقد عكست مداخلات الطلاب حرصهم الكبير علي مكانة مصر الدولية ورغبتهم في التعرف علي الكثير من التفاصيل حول مواقف مصر تجاه عدد من القضايا المرتبطة بالامن القومي المصري.

 

أخبار متعلقة

أنيسة حسونة: العلاقات الإفريقية تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية

أنيسة حسونة: العلاقات الإفريقية تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية

أنيسة حسونة: العلاقات الإفريقية تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية
عمرو موسى: السياسة الخارجية المصرية لم تغفل العلاقات مع إفريقيا

عمرو موسى: السياسة الخارجية المصرية لم تغفل العلاقات مع إفريقيا

أكد عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق، أن الدور المصري خلال مرحلة تصفية الاستعمار في الدول الإفريقية كان عظيما، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية المصرية لم تغفل العل
"شكري": القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية

"شكري": القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية

اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، اليوم، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، وذلك للتشاور حول آخر تطو
هاجر الإسلامبولي في حوار لـ"الوطن": السياسة الخارجية المصرية مستقلة ومتوازنة

هاجر الإسلامبولي في حوار لـ"الوطن": السياسة الخارجية المصرية مستقلة ومتوازنة

- كيف تقيمين تحركات السياسة الخارجية المصرية خلال عام 2016؟ هذا العام شهد مزيد من الانفتاح الكامل على العالم من دوائر مختلفة وليس هناك انحسار على دوائر معينة وخ
اليوم.. شكري يناقش مع قادة الفكر والرأي "تحديات السياسة الخارجية المصرية"

اليوم.. شكري يناقش مع قادة الفكر والرأي "تحديات السياسة الخارجية المصرية"

يجري وزير الخارجية سامح شكري حوارا على مائدة مستديرة، اليوم الخميس، مع عدد من قادة الفكر والرأي والأكاديميين المصريين لمناقشة تحديات السياسية الخارجية المصرية
لميس الحديدي تناقش السياسة الخارجية المصرية في 2016

لميس الحديدي تناقش السياسة الخارجية المصرية في 2016

ناقشت الإعلامية لميس الحديدي، السياسة الخارجية لمصر في عام 2016 ، خلال فقرتها الأسبوعية "4+1"، في برنامجها "هنا العاصمة"، على قناة "سي بي سي".
شباب "البرنامج الرئاسي" يقترحون تطوير السياسة الخارجية المصرية

شباب "البرنامج الرئاسي" يقترحون تطوير السياسة الخارجية المصرية

قدم شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القيادة، خلال ورشة "رؤية متكاملة للسياسة الخارجية المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية"
عبدالعال: السياسة الخارجية المصرية مبنية على تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا

عبدالعال: السياسة الخارجية المصرية مبنية على تعزيز الأمن والسلام في إفريقيا

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في كلمته أمام البرلمان الإفريقي في جوهانسبرج، إن السياسة الخارجية المصرية تقوم على تعزيز الأمن والسلام داخل إ
هل تغيرت السياسة الخارجية المصرية من أمريكا لروسيا بعد 30 يونيو؟

هل تغيرت السياسة الخارجية المصرية من أمريكا لروسيا بعد 30 يونيو؟

سرعان ما تتحول العلاقات بين الدول من مرحلة التنافر إلى مرحلة التجاذب، فرغم أن العلاقات المصرية الخارجية
الجلاد: تصريحات سامح شكري تتوافق مع السياسة الخارجية المصرية

الجلاد: تصريحات سامح شكري تتوافق مع السياسة الخارجية المصرية

قال الإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية شنَّت هجومًا على مصر

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

"حماة الوطن": شباب مصر مستهدفون من الخارج بغزو العقول وحرب الشائعات

"حماة الوطن": شباب مصر مستهدفون من الخارج بغزو العقول وحرب الشائعات

الخربواي عن رقص الإخوان داخل أحد السجون: "ده عنبر العقلاء"

الخربواي عن رقص الإخوان داخل أحد السجون: "ده عنبر العقلاء"

بعد ضعف نتيجة الترم الأول.. مديرون جدد لمدارس إعداداية ببورسعيد

بعد ضعف نتيجة الترم الأول.. مديرون جدد لمدارس إعداداية ببورسعيد

حملة السيسي بالإسماعيلية تجتمع لاستعراض خطة العمل

حملة السيسي بالإسماعيلية تجتمع لاستعراض خطة العمل

جوتيريش يصف الوضع في الغوطة الشرقية بأنه "جحيم على الأرض" 

جوتيريش يصف الوضع في الغوطة الشرقية بأنه "جحيم على الأرض" 

اختيارات الوطن

بعد حسم مصير موسى.. تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية وعقوبة تجاوزها

بعد حسم مصير موسى.. تعرف على ضوابط الدعاية الانتخابية وعقوبة تجاوزها

من "المشروعات" لـ"مواعيد العمل".. ساعة السيسي تسبق الجميع: "مفيش وقت"

من "المشروعات" لـ"مواعيد العمل".. ساعة السيسي تسبق الجميع: "مفيش وقت"

سيدة تستأذن زوجها للخروج بـ

سيدة تستأذن زوجها للخروج بـ"خطاب رسمي".. وتعليقات: "ناقص الختم ودمغتين"

من إعلان الترشح إلى الطعن.. أهم 20 يوما في تاريخ موسى مصطفى السياسي

من إعلان الترشح إلى الطعن.. أهم 20 يوما في تاريخ موسى مصطفى السياسي

بعد أداء "سلمان" و"بن طلال" لها.. تعرف على رقصة "العرضة" الفلكورية

بعد أداء "سلمان" و"بن طلال" لها.. تعرف على رقصة "العرضة" الفلكورية

الأكثر قراءة

عاجل