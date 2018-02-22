تسجيل الدخول

الوطن

اليوم "حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي بالبحيرة

منذ 47 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
اليوم "حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي بالبحيرة

السيسى

ينظم حزب "حماة الوطن"، اليوم الخميس، مؤتمرًا شعبيًا في البحيرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، تحت عنوان "معًا نبنيه – معًا نحميه".

وأعلن الدكتور وفدي أبو النضر، أمين عام الحزب بالمحافظة، أن هذه الفعالية تأتي عقب المؤتمر العام الأول الذي نظمه الحزب السبت الماضي، لإعلان دعمه للسيسي.

وأضاف أن الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، المتحدث الرسمي، وأعضاء الهيئة العليا، سيشاركون في المؤتمر، والذي سيشهد عرضًا للانجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات.

أخبار متعلقة

نائب: دورنا الفترة المقبلة هو توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

نائب: دورنا الفترة المقبلة هو توعية المواطنين بالمشاركة في الانتخابات

قال النائب أبوبكر غريب، إن الفترة المقبلة تحتاج لتضافر جهود أعضاء مجلس النواب، لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة المزمع إجرائها في شهر مارس ا
الحريري يؤكد عدم تحالفه مع حزب الله في الانتخابات البرلمانية المقبلة

الحريري يؤكد عدم تحالفه مع حزب الله في الانتخابات البرلمانية المقبلة

أكد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، اليوم، أنه لن يتحالف مع حزب الله في الانتخابات النيابية المقبلة، وذلك في خضم تساؤلات عن امكانية قيامه بذلك استكمالاً لتس
"المصريين الأحرار": الانتخابات الرئاسية المقبلة دفاع عن الوطن

"المصريين الأحرار": الانتخابات الرئاسية المقبلة دفاع عن الوطن

عصام خليل:أدعو المصريين للنزول بكثافة للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية لممارسة حقهم الدستوري
اليوم.. "الحركة الوطنية" يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة

اليوم.. "الحركة الوطنية" يحسم موقفه من الانتخابات الرئاسية المقبلة

قال محمد عزمي أمين شباب الجمهورية بحزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأمانة العامة للحزب سوف تجتمع اليوم على أن يعقبها اجتماع للهيئة العليا لتحديد موقف الحزب وكوا

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

"غصب عني أرقص".. تحية كاريوكا من كومبارس لأسطورة الشرقي على أصوله

"غصب عني أرقص".. تحية كاريوكا من كومبارس لأسطورة الشرقي على أصوله

في ذكري وفاتها.. "عقيلة راتب" عاشت للفن وماتت وحيدة

في ذكري وفاتها.. "عقيلة راتب" عاشت للفن وماتت وحيدة

ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون

ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون

بلاغ يتهم 3 أشخاص بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية لتشغيلها بالمنوفية

بلاغ يتهم 3 أشخاص بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية لتشغيلها بالمنوفية

أمن المنوفية يشن حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وفحص السيارات المهملة

أمن المنوفية يشن حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وفحص السيارات المهملة

اختيارات الوطن

«الليبرالية الجديدة»: نظام اقتصادى يتحكم فى مصائر الدول منذ 40 عاماً

«الليبرالية الجديدة»: نظام اقتصادى يتحكم فى مصائر الدول منذ 40 عاماً

اعترافات «مغتصب والدته» أمام نيابة طنطا: «الشيطان لعب بيّا»

اعترافات «مغتصب والدته» أمام نيابة طنطا: «الشيطان لعب بيّا»

مشاهد مجسمة من قشر الفول السودانى.. يا صبر «أيوب»

مشاهد مجسمة من قشر الفول السودانى.. يا صبر «أيوب»

نجوم الزمن الجميل فى مترو الأوبرا.. منورين

نجوم الزمن الجميل فى مترو الأوبرا.. منورين

وقد يأتى الشتاء بما لا يشتهى عشاقه: هو فين البرد؟!

وقد يأتى الشتاء بما لا يشتهى عشاقه: هو فين البرد؟!

الأكثر قراءة

عاجل