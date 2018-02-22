اليوم "حماة الوطن" ينظم مؤتمرًا جماهيريًا لدعم السيسي بالبحيرة

ينظم حزب "حماة الوطن"، اليوم الخميس، مؤتمرًا شعبيًا في البحيرة، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، تحت عنوان "معًا نبنيه – معًا نحميه".

وأعلن الدكتور وفدي أبو النضر، أمين عام الحزب بالمحافظة، أن هذه الفعالية تأتي عقب المؤتمر العام الأول الذي نظمه الحزب السبت الماضي، لإعلان دعمه للسيسي.

وأضاف أن الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس الحزب، المتحدث الرسمي، وأعضاء الهيئة العليا، سيشاركون في المؤتمر، والذي سيشهد عرضًا للانجازات التي حققها الرئيس في مختلف المجالات.