ضبط صاحب محل بحوزته 600 كيلو أسمدة زراعية مدعمة في الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط صاحب محل أسمدة زراعية بمركز "طامية"، لحيازته 600 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "رمضان.ر.ع" (43 سنة-صاحب محل أسمدة زراعية)، بمركز "طامية"، لحيازته 600 كيلو أسمدة زراعية مدعمة، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 55 لسنة 2018م، جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة "طامية"، وأخطرت النيابة للتحقيق.