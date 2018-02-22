توصيات مؤتمر شباب الباحثين الرابع للعلوم الأساسية بجنوب الوادي

أصدر مؤتمر شباب الباحثين الرابع للعلوم الأساسية والهندسية لكليات (العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات)، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، في الفترة من 14-15 فبراير 2018 عدة توصيات في ختام فعاليات المؤتمر.

وصرح الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن من توصيات المؤتمر استخدام التطبيقات الجيوفيزيائية المختلفة في الكشف عن المخاطر البيئية التي قد تؤثر على الطرق الصحراوية المنشأة حديثاً، واستخدام المواد النانومترية في معالجة التلف في الآثار المصرية، واستخدام مواد طبيعية لتعفير وتغطية البذور بدلاً من المواد الصناعية، وأهمية وجود رقابة منتظمة وجيدة على المطاعم، وتوعية صحية في المدارس والمنازل والتدريب على كيفية حفظ الأطعمة.

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز، عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر أن من توصيات المؤتمر استخدام الطب الوقائي للتشخيص المبكر للحالات المصابة، وعمل مزارع لتقليل المقاومة للمضادات الحيوية، والنصح بعدم استخدام عقار التيرامادول سواء بجرعات صغيرة أو كبيرة حيث تسبب الوفاة، والمتابعة المستمرة للأطفال ضعيفي المناعة حيث أنهم عرضة لحدوث أورام سرطانية في المستقبل، واستبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر طاقة نظيفة متجددة، والاستمرار في عقد هذه المؤتمرات، والعمل على وجود جوائز لأفضل العروض لتشجيع الباحثين.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ناقش 50 بحثًا في مجالات العلوم الاساسية والهندسية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، وشارك فيه أكثر من 70 مشاركاً من جامعة جنوب الوادي، وجامعتي أسوان والمنيا بالإضافة إلى الهيئات البحثية والصناعية بالمنطقة، كما تضمن المؤتمر نماذج جيدة من أبحاث مشروعات تخرج طلاب مرحلة البكالوريوس بكليات العلوم والمدعومة من أكاديمية البحث العلمي.