تسجيل الدخول

الوطن

توصيات مؤتمر شباب الباحثين الرابع للعلوم الأساسية بجنوب الوادي

منذ 30 دقيقة
كتب: رجب آدم
توصيات مؤتمر شباب الباحثين الرابع للعلوم الأساسية بجنوب الوادي

جامعة جنوب الوادي

أصدر مؤتمر شباب الباحثين الرابع للعلوم الأساسية والهندسية لكليات (العلوم والهندسة والحاسبات والمعلومات)، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، في الفترة من 14-15 فبراير 2018 عدة توصيات في ختام فعاليات المؤتمر.

وصرح الدكتور محمود خضاري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن من توصيات المؤتمر استخدام التطبيقات الجيوفيزيائية المختلفة في الكشف عن المخاطر البيئية التي قد تؤثر على الطرق الصحراوية المنشأة حديثاً، واستخدام المواد النانومترية في معالجة التلف في الآثار المصرية، واستخدام مواد طبيعية لتعفير وتغطية البذور بدلاً من المواد الصناعية، وأهمية وجود رقابة منتظمة وجيدة على المطاعم، وتوعية صحية في المدارس والمنازل والتدريب على كيفية حفظ الأطعمة.

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز، عميد كلية العلوم ورئيس المؤتمر أن من توصيات المؤتمر استخدام الطب الوقائي للتشخيص المبكر للحالات المصابة، وعمل مزارع لتقليل المقاومة للمضادات الحيوية، والنصح بعدم استخدام عقار التيرامادول سواء بجرعات صغيرة أو كبيرة حيث تسبب الوفاة، والمتابعة المستمرة للأطفال ضعيفي المناعة حيث أنهم عرضة لحدوث أورام سرطانية في المستقبل، واستبدال مصادر الطاقة التقليدية بمصادر طاقة نظيفة متجددة، والاستمرار في عقد هذه المؤتمرات، والعمل على وجود جوائز لأفضل العروض لتشجيع الباحثين.

الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر ناقش 50 بحثًا في مجالات العلوم الاساسية والهندسية وعلوم الحاسب ونظم المعلومات، وشارك فيه أكثر من 70 مشاركاً من جامعة جنوب الوادي، وجامعتي أسوان والمنيا بالإضافة إلى الهيئات البحثية والصناعية بالمنطقة، كما تضمن المؤتمر نماذج جيدة من أبحاث مشروعات تخرج طلاب مرحلة البكالوريوس بكليات العلوم والمدعومة من أكاديمية البحث العلمي.

أخبار متعلقة

زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية ما زالت مدفونة في باطن الأرض

زاهي حواس: 70% من الآثار المصرية ما زالت مدفونة في باطن الأرض

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الأثار الأسبق، إن 70% من الأثار المصرية مازالت مدفونة في باطن الأرض، وأن ما تم اكتشافه حتى الآن لا يتجاوز الـ30% فقط، مناشدً...
وزير الآثار: كل مؤسسات الدولة المصرية شاركت في بناء المتحف الكبير

وزير الآثار: كل مؤسسات الدولة المصرية شاركت في بناء المتحف الكبير

قال الدكتور، خالد العناني، إن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها شاركت في أعمال بناء المتحف الكبير، مضيفًا أن الدولة تدعم المشروع وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي،
القائمة المبدئية لـ«الآثار المصرية المهربة»: 575 قطعة مهربة إلى الخارج بينها 500 فى ألمانيا

القائمة المبدئية لـ«الآثار المصرية المهربة»: 575 قطعة مهربة إلى الخارج بينها 500 فى ألمانيا

حصلت «الوطن» على قائمة الآثار المصرية المهربة إلى الخارج، والتى أعدتها وزارة الآثار مؤخراً، وتسعى الدولة لاستعادتها، والتى تضم عشرات القطع التى تم تهريبها
"الجندي" يطالب الحكومة بكشف حقيقة مزاد نيويورك لبيع الآثار المصرية

"الجندي" يطالب الحكومة بكشف حقيقة مزاد نيويورك لبيع الآثار المصرية

"الجندي" يطالب الحكومة بكشف حقيقة مزاد نيويورك لبيع الآثار المصرية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

آخر مستجدات عملية

أحدث الأخبار

"غصب عني أرقص".. تحية كاريوكا من كومبارس لأسطورة الشرقي على أصوله

"غصب عني أرقص".. تحية كاريوكا من كومبارس لأسطورة الشرقي على أصوله

في ذكري وفاتها.. "عقيلة راتب" عاشت للفن وماتت وحيدة

في ذكري وفاتها.. "عقيلة راتب" عاشت للفن وماتت وحيدة

ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون

ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون

بلاغ يتهم 3 أشخاص بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية لتشغيلها بالمنوفية

بلاغ يتهم 3 أشخاص بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية لتشغيلها بالمنوفية

أمن المنوفية يشن حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وفحص السيارات المهملة

أمن المنوفية يشن حملة مرورية ضخمة لضبط المخالفين وفحص السيارات المهملة

اختيارات الوطن

«الليبرالية الجديدة»: نظام اقتصادى يتحكم فى مصائر الدول منذ 40 عاماً

«الليبرالية الجديدة»: نظام اقتصادى يتحكم فى مصائر الدول منذ 40 عاماً

اعترافات «مغتصب والدته» أمام نيابة طنطا: «الشيطان لعب بيّا»

اعترافات «مغتصب والدته» أمام نيابة طنطا: «الشيطان لعب بيّا»

مشاهد مجسمة من قشر الفول السودانى.. يا صبر «أيوب»

مشاهد مجسمة من قشر الفول السودانى.. يا صبر «أيوب»

نجوم الزمن الجميل فى مترو الأوبرا.. منورين

نجوم الزمن الجميل فى مترو الأوبرا.. منورين

وقد يأتى الشتاء بما لا يشتهى عشاقه: هو فين البرد؟!

وقد يأتى الشتاء بما لا يشتهى عشاقه: هو فين البرد؟!

الأكثر قراءة

عاجل