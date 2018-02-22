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الوطن

8 قرارات بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد مجدي
8 قرارات بتخصيص أراض في المحافظات لإقامة مشروعات

الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها صباح اليوم، 8 قرارات أصدرها المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، حينما كان يشغل منصب القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص أراض لمشروعات في المحافظات.

أول تلك القرارات تخصيص أرض بالقرية الثالثة بدرب الأربعين بمركز باريس في الوادي الجديد لإقامة مكتب بريد عليها، والثانية تخصيص أرض بقويسنا لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية والمقام عليها المبني الإداري لمركز شباب قرية أشليم.

وتضمنت القرارات تخصيص أرض بمركز تلا في المنوفية لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها، وتخصيص أرض بكفر الزيات لإقامة محطة رفع صرفصحي عليها.

واشتملت القرارات على تخصيص أرض بالمحلة لإقامة نقطة إطفاء عليها، وتخصيص أرض بالدقهلية لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها.

كما خصص مدبولي أرضا بمدينة طور سيناء المقام عليها دورات مياه وميضة وضوء لمسجد الصحابة، وأرضا بأبورديس في جنوب سيناء لإقامة معهد أزهري واعدادي وثانوي بنين، واستراحة عليها.

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