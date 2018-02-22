الإثنين.. حفل توزيع جوائز مسابقة التغطية الصحفية للتعليم الفني

تنظم نقابة الصحفيين وبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، التابع لوزارة التجارة والصناعة، الإثنين المقبل، احتفالية توزيع جوائز مسابقة "فنون التغطية الصحفية لقضايا التعليم الفني والتدريب المهني لعام 2017"، بمسرح النقابة.

وتوزع خلال الحفل جوائز وشهادات التقديرعلى الفائزين والمشاركين في المسابقة وأعضاء لجان التحكيم وتكريم عدد من الشخصيات والرموز العامة والقامات الصحفية، بحضور عدد من الوزراء ونقيب الصحفيين ومدير البرنامج الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.

كانت لجنة تطوير المهنة والتدريب بالنقابة تلقت 85 عملا لـ48 صحفيا في 6 مجالات مختلفة للفنون الصحفية وهي (التقرير الإخباري، الحوار الصحفي، التحقيق الصحفي، المقال، التصوير الفوتوغرافي صحافة الفيديو، والكاريكتير والرسوم المعبرة) وجميعها من صحف متنوعة الملكية وقومية وخاصة وحزبية، إلى جانب بوابات إلكترونية جميعها.

يأتي ذلك إيمانا بدور الصحافة والإعلام في نشر التوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني والتي تتحد جميعها في إطار جهود الدولة في تعزيز التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، والذي يُعوّل عليه المساهمة في تعزيز الانتاجية، وتلبية احتياجات أسواق العمل المصرية، والإقليمية، والعالمية من العمالة الماهرة، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص التوظيف كأحد أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.