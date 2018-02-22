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الوطن

محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر

منذ 21 دقيقة
كتب: عبد الله مشالي
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر

أكد اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، أن المشاركة الواسعة لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس تدل على حالة الأمن والأمان والاستقرار التي تشهدها مختلف محافظات الجمهورية، وهو الذي تمثل اليوم في أقصى جنوب مصر بمدينة أبو سمبل من خلال توافد السائحين والمصريين لمشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة، والتي تدفق عليها السائحين والزائرين من خلال وسائل النقل البرية والنهرية والجوية بأعداد كبيرة.

جاء ذلك، في تصريحاته الصحفية على هامش الاحتفالية الكبرى بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبد "رمسيس الثاني" بمدينة أبو سمبل السياحية والتي تقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، والتي اخترقت فيها أشعة الشمس جدران المعبد لتصل قاعة قدس الأقداس في الساعة 6.25 صباحاً واستمرت الظاهرة على وجه تمثال "رمسيس الثاني" لمدة 22 دقيقة، وهي ظاهرة تتكرر مرتين سنويا فى 22 فبراير و22 أكتوبر من كل عام، بحضور الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تسهيل مشاهدة ظاهرة تعامد الشمس على الحاضرين من السائحين والمواطنين من خلال نقل هذا الحدث العالمي الفريد على شاشات تم وضعها أمام المعبد لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بلحظة التعامد بعيداً عن التزاحم، كما أنه تم اتخاذ العديد من إجراءات التنظيم والتأمين لتحقيق السيولة في دخول وخروج المعبد، بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمني داخل صحن المعبد وقدس الأقداس وهو الذي لاقى ارتياحاً من الأفواج السياحية والزائرين المصريين.

محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر
محافظ أسوان: ظاهرة تعامد الشمس تؤكد على حالة الأمان بمحافظات مصر

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