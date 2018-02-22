بلاغ يتهم 3 أشخاص بالنصب والاستيلاء على مبالغ مالية لتشغيلها بالمنوفية

تقدم عدد من أهالي مركز "شبين الكوم" في محافظة المنوفية، ببلاغ لقسم مباحث الأموال العامة يتهمون فيه ربة منزل وشقيقين بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية لتشغيلها مقابل أرباح شهرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، حيث تلقى اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، إخطارا من قسم مباحث الأموال العامة يفيد بتقدم كل من "ن. م. ح. د." طالبة و" د. س. م" ربة منزل، وآخرين، وجميعهم مقيمين دائرة مركز "شبين الكوم" بتضررهم من " ق. ع. م. أ"ربة منزل، و" م. ع. س.غ" عامل، و شقيقه" ك. ع. س. غ" عامل، وجميعهم مقيمين بمركز شبين الكوم لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية لتشغيلها في مجال التجارة مقابل أرباح شهرية، وعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

بمواجهة المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.