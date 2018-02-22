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الوطن

ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون

منذ 6 دقيقة
كتب: محمود الحصري
ضبط 5 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن المنوفية من ضبط 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأحد المنازل في مركز أشمون عقب بلاغ عدد من المواطنين، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز أشمون عن بلاغ أهالي دائرة المركز، بتواجد بعض السيارات أمام منزل "أ. م. إ. أ"، قهوجي بذات الناحية، بغرض التنقيب عن الآثار.

بالانتقال والفحص تم ضبط مالك المنزل و"أ. إ. م. ا "، سائق ومقيم في محافظة الإسكندرية و"إ. ب. م. أ" صاحب شركة مقاولات ومقيم في محافظة الغربية، و"ي. س. ح. ح"، بالمعاش ومقيم بالقاهرة، و"و. م. ع. ع" مقيم بالقاهرة، فيما تم ضبط ثلاث سيارات وعثر بالسيارة الأولى على طلمبة غاطس بها سلك كهربائي، وفي الثالثة جهازين يشتبه استخدامها في الكشف والتنقيب عن الآثار.

وبمواجهة المذكورين، أنكروا ما نسب إليهم، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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