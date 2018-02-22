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الوطن

بابا الفاتيكان: الفساد يربض في كل مكان

منذ 39 دقيقة
كتب: وكالات
بابا الفاتيكان: الفساد يربض في كل مكان

بابا الفاتيكان-البابا فرنسيس-صورة أرشيفية

حذر بابا الفاتيكان البابا فرنسيس من انتشار الفساد، قائلا إنه "يربض في كل مكان".

وفي رسالة للمجلس الوطني الإيطالي لمكافحة الربا، إثر اللقاء الذي جمعه وإياه في الـ3 من فبراير الجاري بالفاتيكان، دعا البابا إلى "الالتزام بشجاعة بالوقوف إلى جانب الضحايا"، مشيراً الى أن "من الضروري الحفاظ على مستوى عال من الاهتمام تجاه ضحايا العنف الخفي للربا"، وذلك "لكي يشعر كل شخص بأن هناك من يصغي إليه ويرشد للخروج من دوامة الاستبعاد والإثم"، وفقا لما ذكرته وكالة "اكي" الإيطالية للأنباء.

وأكد البابا في الرسالة التي تلتها وكالة (فاتيكان نيوز) الإخبارية، على "أننا نمر بأوقات عصيبة جدا تشهد فسادا في كل مكان"، وبالتالي "عليكم الإبقاء على خدمتكم الخاصة بمثابرة وشجاعة"، فهي "خميرة ثمينة للمجتمع بأسره"، فـ"ضحايا الربا والقمار يعرفون أنه من خلال مساعدتكم يمكن أن يسلكوا طريقا جديدة". 

واختتم بالدعوة الى "بث الأمل للمساعدة كل من سلك نفق الربا والقمار على تركه".

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