وكيل الأزهر ورئيس الجامعة يتفقدان الدراسة بكلية "الدراسات" بقنا

تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، سير الدراسة بكلية الدراسات الإسلامية للبنين بمحافظة قنا.

وأوصى وكيل الأزهر الطلاب بضرورة الاستفادة مما يقدمه أساتذة الجامعة من علم قويم ومنهج أزهري سليم، وتحصيل العلوم داخل قاعات المحاضرات والتواصل مع الأساتذة بشكل مستمر، مؤكدا على ضرورة تدريب الطلاب على إعداد البحوث العلمية وخاصة التي تتعلق بقضية القدس الشريف، مع تنمية قدراتهم وتوجيههم نحو خدمة وطنهم.

وأوضح وكيل الأزهر أن كافة قطاعات الأزهر وضعت قضية القدس في صدارة أجندتها وأنشطتها خلال العام الجاري، كما أنها ستكون محور أنشطة "المهرجان الأول لإبداعات طلاب الأزهر"، المقرر عقده في أبريل المقبل، ويشمل مختلف المجالات الثقافية والأدبية والفنية.

من ناحيته، أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، على أهمية عقد لقاءات مع الطلاب لبحث متطلباتهم، موجها العمداء بفتح مكاتبهم والاقتراب من فكر الطلاب ودعم الأنشطة الطلابية.

وفي الإطار ذاته، تفقد الشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ محمد عبدالرحيم رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس منطقة الأقصر الأزهرية، عددًا من المعاهد الأزهرية بالأقصر لمتابعة سير العملية التعليمية.

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على ضرورة التواصل والاستماع إلى الطلاب وأولياء الأمور للاستفادة من مقترحاتهم والنظر في شكواهم وملاحظاتهم، لرفع مستوى العملية التعليمية مع ضرورة عقد لقاءات دورية لشيوخ المعاهد ورؤساء الإدارات لبحث ما يستجد من ملاحظات أو قرارات تسهم في تطوير منظومة التعليم الأزهري.

وناقش الطلاب والطالبات في المواد التي يدرسونها، واختبار مستواهم التعليمي، وشرح عدد من الدروس خلال المرور، مشيدًا بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلاب خلال النقاشات.