إبراهيم عيسى: فرانكو كان يكره برشلونة لكنه لم يحب ريال مدريد

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الديكتاتور فرانكو، حاكم إسبانيا الأسبق، كان يكره برشلونة باعتباره ممثل إقليم كتالونيا، الذي كان يرغب في الانفصال عن البلاد.

وحكى عيسى خلال تقديمه برنامج "حوش عيسى"، على فضائية "أون إي"، قصة المباراة التاريخية التي جمعت بين فريقي برشلونة وريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا عام 1943 وانتهت بفوز الفريق الثاني بـ11 هدفا مقابل هدف.

وقال مقدم برنامج "حوش عيسى"، إن الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل بين الفريقين، لكن أحد جنرالات الجيش الإسباني هدد لاعبي برشلونة في استراحة اللقاء، فنزل اللاعبون مذعورون ما تسبب بخسارتهم بهذه النتيجة التاريخية. مستطردًا: "تقريبًا قالهم هنعدمكم ونسيح دم أمكم".

وأضاف أن ما فعله فرانكو يثبت كراهيته لفريق برشلونة، لكنه لم ينحاز لفريق ريال مدريد، بدليل خسارة الأخير من فريق أتليتكو بلباو في نهائي البطولة.