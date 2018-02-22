إعلامية لـ "الزوجات": "أوعي تسامحي زوجك لو خانك مرة واحدة"

قالت الإعلامية هبة طراف، إنه يجب على الزوجات عدم مسامحة الزوج إذا خانها ولو لمرة واحدة، مؤكدة أن الحياة الزوجية تنتهي تمامًا عند الخيانة، وذلك خلال حوارها في برنامج "آخر النهار"، على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش.

وأضافت "طراف"، أن من يخون مرة يخون الثانية والثالثة والعاشرة، وأنه يجب على الزوجة أن تكون حاسمة في قرارتها، مستطردًا: "المرأة هي ركن الجنة على الأرض، والرجل هو السند، ويجب أن تقوم العلاقة الزوجية على التفاهم الشديد".

وعلق "الدمراش"، قائلًا: "أنا أرفض خيانة الرجل تحت أي ظروف، وإذا وقع في الخيانة تحت أي ظروف فعليه أن يعترف لزوجته ويستسمحها لإعادة علاقتهم مرة أخرى".