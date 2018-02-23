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الوطن

"تجارة أسيوط" تنظم فعاليات نموذج محاكاة جامعة الدول العربية

اليوم AM 07:26
كتب: الوطن
"تجارة أسيوط" تنظم فعاليات نموذج محاكاة جامعة الدول العربية

جانب من الفاعلية

نظمت كلية التجارة بجامعة أسيوط، فعاليات نموذج محاكاة جامعة الدول العربية في ثوبه الجديد متخذًا من (معاً نحن نستطيع) شعارا لهذا النموذج.

وشارك عدد من الطلاب بمختلف كليات الجامعة، في الفاعليات، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، والدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة بجامعة أسيوط.

والهدف من نموذج المحاكاة هو طرح فكرة جديدة يستفاد منها طلاب الجامعة من خلال تنمية وعيهم السياسي وتثقيفهم وإدراكهم بما يحدث حولهم من مجريات الأحداث السياسية في الوطن العربي، وكذلك مناقشة بعض القضايا السياسية المطروحة على أرض الواقع العربي، إضافة إلى تدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الأحداث السياسية، وأن يكون لديهم آرائهم الخاصة بهم، وتم إلقاء بعض المعلومات على الطلبة في الجلسة الأولى للنموذج لتعريفهم بجامعة الدول العربية وشرح بعض المصطلحات السياسية، والفرق بينهم وكذلك الفاعلون الدوليون.

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