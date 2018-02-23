نائب رئيس وزراء أستراليا يستقيل بسبب مزاعم حول "تحرش جنسي"

أعلن نائب رئيس وزراء أستراليا بارنبي جويس، اليوم، أنه سيستقيل من زعامة حزبه ومن منصبه في الحكومة، وذلك بعد ضغوط مستمرة منذ أسابيع بسبب علاقة ربطته بموظفة سابقة، وفق ما ذكرت "سكاي نيوز".

وبحسب "سكاي نيوز" فإن جويس، قال إنه سيقدم استقالته يوم الاثنين، من زعامة الحزب الوطني، وهو الشريك الأصغر في ائتلاف يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء مالكولم ترنبول.

وسيبقى جويس عضوا بالبرلمان لحماية الأغلبية الضعيفة التي يتمتع بها ترنبول بفارق مقعد واحد.

وجويس متزوج منذ 24 عاما وانتخب بعد حملة روج خلالها للقيم الأسرية، لكنه وقع تحت ضغط كبير للاستقالة بسبب علاقة ربطته بسكرتيرته الإعلامية السابقة التي تحمل الآن طفلا منه.

وقرر جويس الاستقالة بعد أن ترددت مزاعم بحدوث تحرش جنسي، ونفى من جانبه ارتكابه أي اعتداء.