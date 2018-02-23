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الوطن

تقييم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أوضاع أراضي الدولة في أسيوط

منذ 12 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
تقييم العمل بالمنظومة الإلكترونية لتقنين أوضاع أراضي الدولة في أسيوط

جانب من الإجتماع

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار، سكرتير عام محافظة أسيوط، متابعة وتقييم الأجهزة الرقابية المختلفة لأداء المسؤولين في كل مراكز المحافظة، وتحديد مدى جدية العمل المقدم منهم، وخصوصًا في الموضوعات المتعلقة بمنظومة تقنين أوضاع أراضٍ أملاك الدولة، وتنفيذها على أرض الواقع، طبقا للبيانات المسجلة على المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السكرتير العام لمناقشة المعوقات التي تواجه تنفيذ منظومة تقنين أوضاع أملاك الدولة في المحافظة، والمهام المكلفين بها بحضور الدكتور عواد أحمد سكرتير عام المساعد للمحافظة، وممثل هيئة الرقابة الإدارية في أسيوط.

وشدد النجار، على سرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة دون تهاون أو تقصير، وتنفيذ المنظومة الإلكترونية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح محمد طه مسؤول المنظومة الإلكترونية للجنة استرداد أراضي أملاك الدولة في ديوان عام المحافظة، أن اللجنة تسجل بيانات المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع أراضي الدولة بالمنظومة الإلكترونية المخصصة لذلك عقب استلامها لصور الطلبات المقدمة من المواطنين لدى الوحدة المحلية أو الحي التابع له.

 

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