40 مرشحا يتنافسون في انتخابات "المهندسين" بالغربية

تنظم انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالغربية، بمقر النقابة في طنطا ونادي المهندسين في المحلة، اليوم، في العاشرة صباحا، ومن المقرر غلقها في السابعة مساء، وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف قضائي كامل.

يتنافس 40 مرشحا، على مقاعد مجلس النقابة، منهم 3 على مقعد النقيب، و37 مرشحا على مقاعد أعضاء مجلس الإدارة الـ7 ، وشهدت نقابة المهندسين بالغربية خلال الأيام الماضية تكثيف الدعاية من قبل المرشحين لكسب ثقة وتأييد أعضاء الجمعية العمومية والفوز بمقاعد الانتخابات.

وكان باب الترشح أغلق على ترشح الدكتور محمد ضبعون نقيب المهندسين الحالي على مقعد الرئيس، وتقدم للمنافسة على المقعد المهندس عادل توفيق، والمهندس حسام طلعت، وعلى عضوية المجلس في "شعبة كهرباء" 17 مهندسا وهم علاء فهمي وعادل عطية وأماني هاشم وعبدالقادر عز الرجال وعبدالعزيز حماد ومنيرة حرحور ومحمود القللي وأحمد عثمان ومحمد البربري وأحمد اسماعيل ومحمد يوسف وعزت بشير وموسى أبو خطوة وثناء زهران وأحمد طلعت وإبراهيم سالم ومحمد حمدان.

وفي شعبة مدني، تقدم 10 مهندسين وهم منى فايز وتامر مصطفى ومحمد حسام ومحمود قاسم ومصطفى حلمي وأحمد علم الدين وعبد السلام جابر ومحمد حميدة وباسم ربيع ومحمود النجار، و" شعبة تعدين وبترول وفلزات" تقدم للمنافسة المهندسون محمد عبد الله وأحمد محمد.

وفي شعبة العمارة، ترشح 5 مهندسين وهم محمد الجمال ومعاذ بسطويسي ومصطفى البشبيشي وأيمن الصفتي والسيد عبدالمجيد، وفي "شعبة الغزل والنسيج" يتنافس 4 مهندسين وهم أحمد عيسى ومجدي العريان وعلاء الدين بيومي وريهام النجار.