إدارة التفتيش المالي والإداري في دمياط تشن حملات على الوحدات الصحية 

شنت إدارة التفتيش المالي والإداري بالديوان العام بدمياط حملات للمرور على الوحدات الصحية بنطاق المحافظة للوقوف على مدى الانضباط الإداري للعاملين بها.

وبالمرور على الوحدة الصحية بشرمساح، تبين تغيب الطبيب البشري الوحيد بالوحدة، وهذا ما تضرر منه الأهالي مع وجود عجز في صنف دواء داخل الصيدلية، وتبين خروج 3 أطباء بالوحدة الصحية بسيف الدين، كما تبين عدم وجود أي طبيب بالوحدة الصحية بالكاشف الجديد، بينما انتظم سير العمل بمستشفى الرمد بدمياط ومستشفى حميات دمياط ومستشفى الأمراض الصدرية بدمياط والوحدة الصحية بالخياطة.

كما تم عمل جرد على صيدلية الوحدة، وتبين عدم وجود عجز أو زيادة بالصيدلية وبالمرور على مستشفى رأس البر المركزي تبين عدم وجود 3 أطباء في النوبتجية، وتم التشطيب عليهم من قبل اللجنة وبالعرض على المحافظ أصدر تعليماته للمختصين بالمديرية والإدارة الصحية بتوفير أجهزة التنفس الصناعي لمستشفى الأمراض الصدرية بدمياط، وذلك لخدمة المرضى وإحالة المتغيبين عن العمل دون إذن للشؤون القانونية للتحقيق.