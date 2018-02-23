وزير الآثار يوافق على إنشاء متحف بالغردقة 

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه سيتم افتتاح متحف للآثار على مساحة 3 آلاف متر بمدينة الغردقة في شهر أكتوبر 2018م ليضم آثار محافظة البحر الأحمر، ويكون مزارًا سياحيًا عالميًا يضاف إلى مقاصد المحافظة السياحية.

وأضاف عبدالله أن هناك آلاف من القطع الأثرية الخاصة بمحافظة البحر الأحمر بمخازن محافظة قنا، وذلك لعدم وجود متحف خاص بالمحافظة لعرضها، مشيرًا إلى أنه سيتم إحضارها وعرضها بالمتحف الجديد.

وأعلن الدكتور خالد العناني وزير الآثار، عن موافقته لافتتاح متحف الغردقة، وأوضح أن المتحف عبارة عن إعادة توظيف لأحد المباني الموجودة بالفعل بالغردقة، وهو عمل مشترك بين الوزارة وأحد مستثمري المحافظة لعرض قطع أثرية أصلية غير مقلدة ليكون المتحف تحت إشراف وزارة الآثار والجهات الحكومية المعنية وتأمنة شرطة السياحة، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول عدم وجود متخف للآثار بمحافظة البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش ختام سيمبوزيوم الغردقة الدولي، والذي انطلق في 22 يناير الماضي بأحد أشهر منشآت الغردقة السياحية بحضور المحافظ ووزيرا الآثار والثقافة، وكوكبة من كبار المتخصصين في الإعلام والثقافة.