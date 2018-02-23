وكيل "إسكان النواب": مصر بها 90 ألف عقار آيل للسقوط

قال النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مسألة أزمة العقارات أكبر من سقوط عقار منشأة ناصر، الذي تسبب في تصدع عقارات وانهيار شرفات مجاورة، بالإضافة إلى وفاة طفل وإصابة 16 آخرين.

وأضاف المغازي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية"، المذاع عبر فضائية "أون لايف"، أن مصر بها أكثر من 90 ألف عقار آيل للسقوط.

وأشار، إلى أن هناك قرارات صدرت بالفعل من المحافظات، وإنذارات للساكنين ونعمل على العقارات ذات الخطورة العالية أولا، وفقا لخطة وجدول زمني خاضع لاهتمام الرئيس مباشرة.

وتابع المغازي، أنه ليس هناك تقاعس من الدولة فيما يتعلق بأزمة العقارات، لافتا إلى أن هناك لجان في كل محافظة لحصر كافة العقارات الآيلة للسقوط.

وأوضح، أن 70% من العقارات الآيلة للسقوط تم بناءها بعد 2011، مشيرا إلى أن في مصر 2.5 مليون مخالفة مباني بدون ترخيص، وأن الإسكندرية وحدها بها 300 ألف مخالفة.