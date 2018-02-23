تسجيل الدخول

الوطن

ترامب يمازح حضور مؤتمر المحافظين بشأن صلعته

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
ترامب يمازح حضور مؤتمر المحافظين بشأن صلعته

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

مزح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تسريحة شعره التي تغطي صلعته قائلا إنها "لا تبدو سيئة جدا".

وقبل إلقاء كلمة خلال مؤتمر المحافظين في واشنطن اليوم، نظر ترامب إلى الشاشات التي بثت خطابه، قائلا: "هذا الرجل (على الشاشات) يعجبي"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وبعد ذلك، لفت الرئيس الأمريكي الانتباه إلى تسريحة شعره المعروفة والمثيرة للسخرية.

وقال: "أبذل قصارى جهدي من أجل إخفاء هذا الصلع، أيا ليت الشباب يعود، إني أحاول حقا فالصلع لا يبدو سيئا جدا".

واعترف ترامب بأنه يطوّل شعره خصيصا لتغطية الصلع المشؤوم، ومن ثم أظهر للمجتمعين المكان على الجزء الخلفي من رأسه، الذي ينقص فيه الشعر وكيف يمشط الشعر لإخفائه عن أنظار الجمهور.

أخبار متعلقة

أسرار جديدة عن تسريحة شعر "دونالد ترامب": طبيعي 100%

أسرار جديدة عن تسريحة شعر "دونالد ترامب": طبيعي 100%

بات رجل الأعمال الأمريكي دونالد ترامب شخصية مثيرة للجدل، وذلك قبل أشهر عديدة من إعلان ترشحه رسميًا لتمثيل الحزب الجمهوري في الانت
بالصور|

بالصور| "ديلي ميل" تنشر صورة لكناري الجلوستر يشبه شعر الملياردير "ترامب"

التقطت مصورة الطبيعة ساندي ويسكيمان صورة لطائر كناري الجلوستر، مصفف ريش رأسه بطريقة غريبة حيث بدا فيها كتسريحة رجل الأعمال الملياردير دونالد ترامب
ترامب: نقل سفارتنا للقدس هو الصواب

ترامب: نقل سفارتنا للقدس هو الصواب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس "هو الصواب".
تسريحة «ترامب» أحدث موضة فى شعر القطط

تسريحة «ترامب» أحدث موضة فى شعر القطط

قديماً كانت هناك أيام يقوم فيها أصحاب القطط ومربوها بتلبيس قططهم نظارات وملابس مضحكة لمشاركتها مع أصدقائهم على صفحات وسائل التواصل الاجتماعى

أخبار قد تعجبك

التعليقات

محمود مسلم يكتب: سفراء الاستثمار

أحدث الأخبار

صحفية تركية مفرج عنها: كان معي في الزنزانة رضيع عمره 30 يوما

صحفية تركية مفرج عنها: كان معي في الزنزانة رضيع عمره 30 يوما

رجل تظاهر بالشلل ليحصل على توصيلة مجانية لزيارة صديقه في المستشفى

رجل تظاهر بالشلل ليحصل على توصيلة مجانية لزيارة صديقه في المستشفى

يسري نصر الله: أريد إخراج فيلم يكشف صعوبة العلاقات العاطفية وتعقيدها

يسري نصر الله: أريد إخراج فيلم يكشف صعوبة العلاقات العاطفية وتعقيدها

استمرار حملات التوعية الميدانية للمياه برأس غارب

استمرار حملات التوعية الميدانية للمياه برأس غارب

الجيش التركي يصدر بيانا بشأن قصف قافلة إغاثة في عفرين

الجيش التركي يصدر بيانا بشأن قصف قافلة إغاثة في عفرين

اختيارات الوطن

أطفال «انتفاضة القدس» يروون شهاداتهم من داخل سجون الاحتلال

أطفال «انتفاضة القدس» يروون شهاداتهم من داخل سجون الاحتلال

قرى مصر تستقبل «الصرف الثلاثى» وتودع زمن «الأمراض»

قرى مصر تستقبل «الصرف الثلاثى» وتودع زمن «الأمراض»

خبراء عن "شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة": خطوة مهمة لمجتمع متعاون

خبراء عن "شباب الجامعات الأول لمتحدي الإعاقة": خطوة مهمة لمجتمع متعاون

وثيقة زواج رفاعة الطهطاوى تسمح لزوجته بتطليق نفسها

وثيقة زواج رفاعة الطهطاوى تسمح لزوجته بتطليق نفسها

الاسم «مترجم».. والحال «على ما تُفرج»: عايزين نقابة

الاسم «مترجم».. والحال «على ما تُفرج»: عايزين نقابة

الأكثر قراءة

عاجل